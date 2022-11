Usa: Bullard (Fed), rialzo dei tassi potrebbe continuare fino al 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rialzi dei tassi di interesse negli Stati Uniti potrebbero durare anche fino al 2024. Il presidente della Federal Reserve di Saint Louis, James Bullard, durante una intervista sul portale di informazione “MarketWatch”, ha detto che il tasso di interesse di riferimento potrebbe arrivare ad essere compreso tra il cinque e il sette per cento. “Credo che il lavoro dovrà continuare per tutto il 2023, e possibilmente anche per parte del 2024”, ha detto, dopo che l’istituto centrale ha approvato a novembre il quarto rialzo consecutivo pari allo 0,75 per cento. (Was)