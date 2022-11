Brasile: presentata legge di bilancio che prevede sforamento tetto spesa pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella che viene proposto è una deroga per quattro anni. Inizialmente, c'era l'idea di rendere perenne il riconoscimento fuori bilancio dei fondi per il Bolsa Famiglia. Ma a causa delle molte reazioni che ci sono state, è stata raggiunta una proposta di quattro anni", ha detto Marcelo Castro alla stampa all'uscita dal parlamento. "È chiaro che l'approvazione sarà il risultato di intense trattative e ci aspettiamo che questa Pec subisca modifiche fino a raggiungere il consenso", ha continuato. Per essere messo ai voti, prima in commissione e poi in aula, il testo necessita della firma di almeno 27 senatori (un terzo del totale). Gli alleati del governo eletto lavorano alacremente per raggiungere il numero necessario prima possibile, dal momento che il limite ultimo per presentare la legge di bilancio è il 16 dicembre. (segue) (Brb)