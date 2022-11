Usa: ambasciatore per le libertà religiose in Marocco, Gambia e Senegal fino al primo dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore statunitense per la libertà religiosa internazionale, Rashad Hussain, è partito il 28 novembre per un tour che lo porterà in Marocco, in Gambia e in Senegal fino al primo dicembre. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. L’ambasciatore Usa andrà prima a Rabat e a Casablanca, in Marocco, per incontrare rappresentanti del governo locale e della società civile. Hussain andrà poi nella Gambia, per partecipare alla quarta conferenza internazionale per i musulmani sordi a Banjul. Infine, l’ambasciatore andrà a Dakar, in Senegal, per incontrare i rappresentanti del governo e delle organizzazioni religiose attive nel Paese. (Was)