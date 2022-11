Energia: Casa Bianca, più di novemila permessi per trivellazioni negli Usa ma aziende non li sfruttano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno approvato più di novemila permessi per attività di trivellazione ed estrazione di petrolio in territorio federale, che non sono ancora stati utilizzati. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing alla Casa Bianca. “Le aziende energetiche hanno la possibilità di avviare attività di trivellazione negli Stati Uniti, e dovrebbero sfruttare i permessi che hanno a disposizione”, ha detto. (Was)