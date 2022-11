© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA CAPITALE- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli, partecipa alla conferenza stampa per il lancio del progetto "Coding Girls". Via Sallustiana 49 (Ore 10:30)– L'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia e l'assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini partecipano all'inaugurazione dei centri polifunzionali "Due Torri Villa Verde" e "Prato Fiorito". Via Gagliano del Capo (Ore 11)- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli, sarà presente al funerale di Renato Balestra. Piazza del Popolo (Ore 11:50)- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli, interviene al convegno sulla Cybersecurity. Sala della Protomoteca, piazza del Campidoglio (Ore 17)(Rer)