Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nell’era della comunicazione istantanea i venti anni di attività dell’Agenzia Nova non sono un traguardo banale né scontato" Giampiero Massolo

Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, già Direttore del Dis

22 luglio 2021

- Gli appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori la variazione al bilancio di previsione 2022-2024, la riduzione dei canoni degli impianti sportivi comunali per il periodo gennaio/marzo 2022, la concessione della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, e una serie di mozioni. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 14-19)– Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Giampiero Massolo Presidente del Comitato Promotore presentano il dossier della candidatura di Roma per Expo 2030 al Bureau International des Expositions (Bie) di Parigi. Diretta streaming sul sito www.bie-paris.org (Ore 11)- La Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli partecipa all'inaugurazione dei centri polifunzionali "Due Torri Villa Verde" e "Prato Fiorito". Via Gagliano del Capo (Ore 11) (segue) (Rer)