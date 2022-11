Colombia: Petro schiera 400 soldati a Putumayo per fermare scontri tra organizzazioni criminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha ordinato il trasferimento di 400 soldati nel dipartimento del Putumayo per cercare di contrastare l'ondata di violenza causata dagli scontri in atto tra organizzazioni criminali. Lo riferisce "Rcn Radio" secondo cui Petro, che ha convocato il Consiglio di Sicurezza per affrontare la questione, ha sottolineato che Putumayo riceverà sei plotoni dell'Esercito nazionale per garantire la sicurezza nell'area. Il ministro dell'Interno, Alfonso Prada, ha affermato che i militari saranno incaricati di "operazioni e pieno controllo del territorio" con l'obiettivo fondamentale di controllare ogni traccia di attività criminale. "L'obiettivo è bloccare i corridoi del narcotraffico verso gli altri Paesi del sud. Stabiliremo un contatto con i Paesi di confine, perché notiamo un'attività che combatteremo con le nostre forze ma anche con il sostegno internazionale", ha scritto su Twitter. Il Putumayo è da alcuni giorni teatro di violenti scontri tra gruppi criminali armati. Nell'ambito delle operazioni di contrasto, le autorità hanno effettuato almeno 130 arresti e distrutto 720 laboratori di lavorazione della cocaina. (Mec)