Brasile: presentata legge di bilancio che prevede sforamento tetto spesa pubblica

- Il relatore della legge di Bilancio 2023 per il Brasile, il senatore Marcelo Castro, ha protocollato questa sera la bozza della nuova finanziaria, elaborata dal gruppo di transizione del governo eletto di Luiz Inacio Lula da Silva, che prevede una riforma della Costituzione per alterare i limiti al tetto della spesa pubblica. Il testo prevede il riconoscimento "fuori bilancio" dei 198 miliardi di real (35 miliardi di euro) necessari per finanziare il programma sociale Borsa Famiglia (simile al reddito di cittadinanza) per un valore di 600 real (107 euro) a persona. Si tratta dello stesso bonus concesso in emergenza dal governo Bolsonaro fino al 31 dicembre, che Lula si è impegnato a rendere permanente una volta al potere. (segue) (Brb)