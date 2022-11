Brasile: presentata legge di bilancio che prevede sforamento tetto spesa pubblica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regola dei vincoli di bilancio che limita la spesa pubblica è stata creata nel 2016, durante il governo Michel Temer, attraverso un emendamento alla Costituzione. La regola afferma che, per 20 anni, le spese dell'Unione possono crescere solo l'equivalente della spesa dell'anno precedente, adeguata all'inflazione. Secondo il testo approvato dal Congresso, il tetto può essere rivisto dopo dieci anni. Tuttavia, prima a causa della crisi generata dalla pandemia di Covid-19, poi per poter approvare i bonus anti-inflazione, il governo Bolsonaro ha approvato lo stato di emergenza, per poter violare i limiti imposti. (Brb)