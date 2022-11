Usa: Biden si rivolge al Congresso, approvare subito accordo per evitare sciopero ferrovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha esortato il Congresso ad approvare “immediatamente” l’accordo preliminare tra gli operatori ferroviari e i lavoratori del settore, senza ulteriori modifiche, per “evitare uno sciopero a livello nazionale che avrebbe conseguenze terribili sull’economia”. In una nota, il presidente Usa ha ricordato che i rappresentanti delle parti hanno approvato l’accordo a settembre, e che l'intesa prevede un aumento del 24 per cento per i lavoratori del settore. “Uno sciopero a livello nazionale avrebbe conseguenze devastanti sull’economia: senza il trasporto ferroviario, molte industrie sarebbero costrette a chiudere”, ha detto Biden, aggiungendo che due settimane di sciopero potrebbero far perdere il lavoro a 765 mila persone. (Was)