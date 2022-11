Ucraina: papa Francesco, Santa Sede cerca la pace ed è sempre disposta a mediare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione del Vaticano sulla guerra in Ucraina è di cercare la pace e cercare un qualche tipo di comprensione. La diplomazia della Santa Sede si sta muovendo in questa direzione e, ovviamente, è sempre disposta a mediare. Lo ha affermato papa Francesco in un'intervista alla rivista dei gesuiti statunitensi "America". "Quando parlo dell'Ucraina, parlo di un popolo martirizzato. Se hai un popolo martirizzato, hai qualcuno che lo martirizza", ha detto il pontefice, sottolineando la crudeltà mostrata da molte delle truppe che hanno invaso il Paese. "In genere, i più crudeli sono forse quelli che sono della Russia ma non sono della tradizione russa, come i ceceni, i buriati e così via", ha aggiunto. "Certamente, chi invade è lo Stato russo. Questo è molto chiaro. A volte cerco di non specificare per non offendere e piuttosto di condannare in generale, anche se è risaputo chi sto condannando. Non è necessario che metta nome e cognome", ha rilevato Francesco. (segue) (Was)