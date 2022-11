Ucraina: papa Francesco, Santa Sede cerca la pace ed è sempre disposta a mediare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il secondo giorno di guerra sono andato all'ambasciata russa (presso la Santa Sede), un gesto insolito perché il papa non va mai in un'ambasciata. E lì ho detto all'ambasciatore di dire a Putin che ero disposto a viaggiare a condizione che mi concedesse una piccola finestra per negoziare. Lavrov, il ministro degli Esteri, ha risposto con una lettera molto carina dalla quale ho capito che per il momento non era necessario. Ho parlato con il presidente Zelensky tre volte per telefono. E lavoro in generale con la ricezione di elenchi di prigionieri, sia prigionieri civili che prigionieri militari, e li faccio inviare al governo russo, e la risposta è sempre stata molto positiva. Ho anche pensato di viaggiare, ma ho preso la decisione: se viaggio, vado a Mosca e a Kiev, in entrambe, non solo in un posto. E non ho mai dato l'impressione di coprire l'aggressione. Ho ricevuto qui in questa sala, tre o quattro volte, una delegazione del governo ucraino. E lavoriamo insieme", ha proseguito il Papa. "Perché non nomino Putin? Perché non è necessario; è già noto. Tuttavia, a volte le persone si attaccano a un dettaglio. Tutti conoscono la mia posizione, con Putin o senza Putin, senza nominarlo. E vorrei ricordare che in questi giorni ricorre l'anniversario dello Holodomor, il genocidio che Stalin commise contro gli ucraini", ha sottolineato. "Credo sia opportuno citarlo come antecedente storico del (presente) conflitto", ha detto ancora il pontefice. (Was)