Ischia: Musumeci, in alcune aree servono interventi in deroga a regole

- "L'Italia è davvero un Paese fragile: il nostro è il territorio più vulnerabile in Europa", ma "bisogna capire che in alcune aree si interviene in deroga alle regole vigenti". Lo ha detto a "Quarta Repubblica" su Rete4 Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, commentando la vicenda della recente frana a Ischia. "Ho costituito un tavolo interministeriale e in 30 giorni voglio una risposta", ha aggiunto. (Rin)