Ischia: Musumeci, con nuove piogge rischio altri smottamenti

- "Si continua a lavorare e scavare nel fango". Lo ha detto a "Quarta Repubblica" su Rete4 Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, fornendo aggiornamenti sull'andamento dei soccorsi in seguito alla frana a Ischia. "Mancano quattro dispersi all'appello. Il problema serio è rappresentato dalla possibilità di ulteriori piogge nei prossimi giorni e ci potrebbe essere una replica di smottamento: per questo le autorità hanno provveduto a ridisegnare la zona rossa anche se ci sono persone che non vogliono abbandonare le loro case per timori di sciacallaggio", ha spiegato il ministro. (Rin)