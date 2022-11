Energia: Bolivia, società statale del litio raddoppia fatturato nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sfruttamento e l'industrializzazione del litio, di cui la Bolivia possiede la principale riserva al mondo, è considerato di interesse strategico ed è al centro delle politiche di sviluppo del paese. L'attuale governo di Arce, in linea con le politiche avviate dall'ex presidente Evo Morales, vuole che sia lo Stato a guidare il processo di sfruttamento e industrializzazione attraverso la società statale Ylb. Secondo Morales, di fatto, il "golpe" messo in atto contro il suo governo nel 2019 è stato istigato per ostacolare questo progetto. "Il golpe è anche contro il progetto di industrializzazione del litio. L'occidente ci vuole solo come fornitori di materia prima. Noi abbiamo messo in piedi dapprima dei laboratori e delle fabbriche sperimentali. Nel 2018 una fabbrica di cloruro di potassio e prima del golpe avevamo avviato la costruzione di un grande impianto per produrre carbonato di litio, di idrossido di litio e di batterie di litio in cooperazione con Cina e Germania, un progetto di industrializzazione senza gli Stati Uniti", ha dichiarato il leader cocalero. (Brb)