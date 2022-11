© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa all'inaugurazione del nuovo CUP del presidio San Giuseppe di Marino alla presenza del Direttore generale della Asl Roma 6, Cristiano Camponi. Seguirà la visita delle sale operatorie oggetto di recente riqualificazione. Presente alla cerimonia Ombretta Colonnelli, Segretario nazionale ANDOS per la donazione di un ecografo al presidio ospedaliero. Presidio San Giuseppe di Marino (Ore 13)VARIE- Iniziativa “L'Inail è alla deriva”. Tour di protesta Usb davanti alle sedi di Roma. Si inizia davanti la sede di Roma Tuscolana, via Michele De Marco 20, (Ore 8:30); Roma Nomentano, via Diego Fabbri 74 (Ore 9:30); Direzione regionale Lazio, via Nomentana 74 (Ore 10:30); Roma centro, piazza cinque giornate, 3 (Ore 11:30); Roma Laurentino, via Stefano Gradi 55 (Ore 12:30); direzione generale, p.le Giulio Pastore 6 (Ore 13).- Presentazione della prima Relazione Annuale della Fondazione Enasarco"Il futuro della Fondazione tra efficienza e trasparenza". Presso palazzo Wedekind, Piazza Colonna 366 a Roma (Ore 10). (segue) (Rer)