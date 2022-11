Usa-Francia: Casa Bianca, partnership fondamentale per affrontare sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita a Washington del presidente francese, Emmanuel Macron, che arriverà nella capitale Usa domani sera, è un’occasione per ribadire gli storici legami tra i due Paesi nel campo della diplomazia, dell’economia, della difesa e della sicurezza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing alla Casa Bianca. “La nostra partnership è fondamentale per affrontare le principali sfide globali”, ha detto, aggiungendo che quella di Macron sarà la prima visita di Stato organizzata dall’amministrazione Biden. (Was)