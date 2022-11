Usa: Casa Bianca su proteste in Cina, non vediamo impatti su catene di approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non si aspettano un impatto significativo sulle catene di approvvigionamento a causa delle proteste in corso in tutta la Cina a causa delle restrizioni anti-Covid. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing alla Casa Bianca. “Manifestare pacificamente è un diritto di tutti, e le autorità statunitensi lo sostengono”, ha detto. (Was)