Usa: papa Francesco, la polarizzazione "non è propria del cattolicesimo"

- La polarizzazione non è propria del cattolicesimo. Lo ha affermato papa Francesco in un'intervista alla rivista dei gesuiti statunitensi "America". "Un cattolico non può pensare né l'uno né l'altro (aut-aut) e ridurre tutto alla polarizzazione. L'essenza di ciò che è cattolico è entrambi (et-et). Il cattolico unisce il buono e il non buono. C'è un solo popolo di Dio. Quando c'è polarizzazione, sorge una mentalità divisiva, che privilegia alcuni e lascia indietro altri", ha detto il pontefice, in riferimento alle divisioni nella politica Usa. "Il cattolico armonizza sempre le differenze", ha aggiunto Francesco, secondo cui "più polarizzazione c'è, più si perde lo spirito cattolico e si cade in uno spirito settario". Negli Stati Uniti "c'è un cattolicesimo che è proprio degli Stati Uniti, è normale. Ma ci sono anche alcuni gruppi cattolici ideologici", ha detto ancora il Papa.(Was)