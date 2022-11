Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Inaugurazione dei centri polifunzionali "Due Torri Villa Verde", in Via Gagliano del Capo e "Prato Fiorito", in Via Lascari entrambi nel Municipio Roma VI. Le due strutture, realizzate a scomputo degli oneri concessori dei condoni edilizi versati dai cittadini residenti, sono state terminate circa 5 anni fa ma non sono mai state aperte. Partecipano: Maurizio Veloccia, Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale; Ornella Segnalini, Assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale; Svetlana Celli, Presidente dell'Assemblea Capitolina; Nicola Franco, Presidente Municipio Roma VI. Presso via Gagliano del Capo, Municipio Roma VI (Ore 11).- Il Consigliere Delegato della Città metropolitana di Roma alle Politiche della Formazione Daniele Parrucci, partecipa alla conferenza stampa per la presentazione della convenzione tra Regione Lazio e Città metropolitana per il trasferimento funzioni in materia di formazione professionale. Presso la Sala "Ex Giunta" (2° piano) Palazzo Valentini, Roma (Ore 11:30). (segue) (Rer)