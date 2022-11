Veneto: Marinese (Confindustria), oggi inizia un nuovo percorso costruito dopo un confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo dimostrato una capacità e una lucidità nell’affrontare dei temi spigolosi con 300 persone, tra aggregare 5 mila associati, tante anime, distretti diversi, un’area comunque ricca. Lo ha dichiarato Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia-Rovigo durante il punto stampa precedente all'inizio dell'assemblea generale congiunta fra la sua associazione e Assindustria Venetocentro. "Mi è piaciuta la conduzione di quest’anno. È stato un anno di trattativa ma non c’è mai stato nessun pettegolezzo, non c’è stata mai nessuna voce fuori dal coro. Ci siamo, come è giusto che sia, confrontati, abbiamo sempre trovato la sintesi. Oggi abbiamo suggellato un percorso e ne apriamo un altro", ha aggiunto. (Rev)