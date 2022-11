Salute: accordo collaborazione Marina militare-Smile House Fondazione onlus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, presso la sala Ammiraglio del Castello Aragonese di Taranto, il capo di stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Enrico Credendino, e il vicepresidente della Smile House Fondazione onlus, dottor Domenico Scopelliti, hanno firmato un accordo di collaborazione, nell'ambito del Progetto denominato "un mare di sorrisi", per gestire congiuntamente ed implementare, presso il Centro ospedaliero M.M. di Taranto (Com TA), un percorso diagnostico terapeutico assistenziale multidisciplinare, denominato "Pdtam Smile House", per l'assistenza multi specialistica di pazienti affetti da labiopalatoschisi. La finalità dell'accordo - spiega una nota - è trattare dette malformazioni e svolgere attività di ricerca scientifica sulle nuove tecnologie, sui protocolli chirurgici nonché sulle cause e sulla genetica delle stesse malformazioni. (segue) (Com)