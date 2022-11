Salute: accordo collaborazione Marina militare-Smile House Fondazione onlus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nata nel 2000, la Smile House Fondazione onlus - che ha assunto questa nuova denominazione lo scorso 15 giugno - sin dal 2008 ha operato, in stretta collaborazione con il ministero della Salute, per creare un modello assistenziale di rete in grado di seguire i pazienti affetti da malformazioni del volto, dall'insorgenza della patologia fino al termine del loro sviluppo psico-fisico, fornendo altresì il giusto supporto alle loro famiglie. La firma dell'accordo rappresenta la tappa di un lungo percorso di valori condivisi dalla Marina militare e dalla Smile House Fondazione: la missione a bordo di nave Cavour "White Crane", nata per soccorrere la popolazione di Haiti, la missione del 30mo gruppo navale impegnato nel periplo dell'Africa nel contesto della campagna navale "Il Sistema Paese in Movimento", i 16 week-end clinici organizzati a bordo dell'ammiraglia della Marina militare Cavour e nave Etna sono esempi tangibili di obiettivi comuni. (segue) (Com)