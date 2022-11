Salute: accordo collaborazione Marina militare-Smile House Fondazione onlus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una sinergia non solo da celebrare, ma anche da implementare grazie alle capacità di supporto e assistenza del Centro ospedaliero della Marina militare. Cercheremo di coinvolgere la regione Puglia nel progetto assistenziale in modo che questo diventi un centro d'eccellenza di riferimento per tutti coloro che nascono con malformazioni del volto "le parole del vicepresidente della Smile House Fondazione onlus", ha dichiarato Domenico Scopelliti. "Una collaborazione che risale a molti anni fa, ci abbiamo creduto e fa parte di tutte le attività della Marina a favore del sociale. Il marinaio non lascia mai nessuno indietro in difficoltà e quindi questa è una della attività più importanti che faremo a favore del prossimo. Il Centro ospedaliero sta crescendo, diventerà il polo chirurgico della marina militare un vero e proprio punto di eccellenza della Sanità Militare italiana e della Marina in particolare", il commento del capo di stato maggiore, ammiraglio di squadra Enrico Credendino. (Com)