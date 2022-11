Veneto: Marinese (Confindustria), non possiamo più permetterci lusso di seguire le ideologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo "più permetterci il lusso di seguire le ideologie o di essere schiavi delle ideologie". Questo l’appello di Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia-Rovigo durante il punto stampa svoltosi oggi a Padova dopo l’assemblea privata degli associati di Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia-Rovigo. "Nel 2021 noi abbiamo superato in maniera brillante la fase post pandemica, questo ha fruttato per il nostro Stato 50 miliardi di euro di gettito in più. Ciò vuol dire che noi abbiamo ridotto un po’ il debito pubblico per la prima volta, e sostenuto le azioni per la pandemia. Il 2023 sarà l’anno della verità. Io vedo due anni veramente critici, e chi mi conosce sa che è difficile che sbaglio. Il 2023 e il 2024 saranno i due anni della verità: se noi non anteponiamo il fare all’ideologia, noi rischiamo di arenarci. E nel 2026 quando avremo finito l’attuazione del Pnrr avremo la bellezza di 3mila miliardi di debito. Il primo bambino che nascerà nel gennaio del 2027 si ritroverà sulla testa 50 mila euro di debito. Non ce lo possiamo permette, perciò dialogo", ha aggiunto. (Rev)