Legge Bilancio: Conte, da governo Meloni praterie per illegalità e tagli a chi non ha nulla

- "Non bastava aver alzato il tetto al contante per permettere a evasori e corrotti di girare liberamente con mazzette di soldi in valigetta. Ora vogliono anche rendere difficile la vita dei cittadini che preferiscono pagare con le carte elettroniche. Si appellano a una presunta 'libertà', ma in realtà privano i cittadini della libertà di scegliere se pagare in contanti o con carta". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Con le modifiche che propongono in legge di Bilancio - spiega - un commerciante potrebbe imporre a un cittadino di pagare fino a 60 euro solo in contanti. Un passo indietro per un Paese alle prese con la digitalizzazione e la lotta all'economia sommersa. Non solo. Nella maggioranza di Meloni c'è chi vuole cambiare lo 'Spazzacorrotti' facilitando la scarcerazione dei condannati per corruzione e i più gravi reati contro la Pubblica amministrazione. Hanno in mente un Paese al contrario: praterie per l'illegalità e tagli ai sostegni per chi non ha niente. Non possiamo permetterlo", conclude. (Rin)