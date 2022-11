Argentina: annunciato accordo su prezzi benzine, fissato tetto aumenti al 4 per cento mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, ha annunciato oggi un accordo sui prezzi delle benzine con le principali aziende petrolifere che operano nel mercato locale. Obiettivo dell'iniziativa che fissa al 4 per cento il tetto massimo degli aumenti mensili consentiti da qui a marzo, ha detto Massa, è quello di "aiutare a tranquillizzare l'economia argentina e di rafforzare il processo di riduzione dell'inflazione" che per il 2022 è stimata al 99 per cento. L'annuncio è stato dato al termine di un incontro tenuto oggi dal ministro Massa e dalla sottosegretaria per l'Energia, Flavia Royon, con i rappresentanti di Ypf, Shell, Axion e Puma. Royon ha sottolineato da parte sua che l'accordo "fornisce un contesto di stabilità e certezza a tutta la catena di valore" delle aziende petrolifere. L'ultimo aumento del prezzo delle benzine era stato annunciato il 3 novembre ed era stato del 6 per cento, mentre l'incremento complessivo dei prezzi del settore nel 2022 è stato del 60 per cento, comunque inferiore all'inflazione ufficiale. (segue) (Abu)