Svizzera-Italia: Mattarella, tra nostri Paesi amicizia e collaborazione

- "Incontrare chi rappresenta la comunità italiana in Svizzera è un modo ideale per iniziare questa visita di Stato. Voi rappresentate la presenza italiana in questo Paese amico". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando oggi a Berna una rappresentanza della collettività italiana in Svizzera. "Questa comunità così grande che porta l'Italia in Svizzera è una particolarità che lega fortemente i nostri due Paesi in maniera intensissima. Quello che fate è particolarmente importante nei vari settori in cui si svolge l'attività che vi impegna: da quello economico e commerciale a quello culturale e artistico. Ogni versante in cui si esplica l'attività è un modo - ha concluso il capo dello Stato - di legare l'amicizia ulteriore di Svizzera e Italia". (Rin)