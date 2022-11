Brasile: l'Iran si aspetta relazioni più intense con il governo di Lula da Silva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tereza Cristina è andata in Iran solo a febbraio 2022, quando era ancora responsabile dell'agricoltura, per negoziare l'acquisto di fertilizzanti nel corso della crisi di rifornimenti scatenata dalla guerra tra Russia (principale fornitore di fertilizzanti) e l'Ucraina. In seguito gli scambi commerciali sono aumentati, ammette Gharib, ma i progressi sono stati limitati rispetto all'enorme potenziale esistente. L'ambasciatore ha anche criticato il fatto che i prodotti di diversi Paesi pagano tariffe inferiori in Brasile rispetto a quelle imposte sui prodotti iraniani, attribuendo la difficoltà di eliminare le barriere all'allineamento del presidente Jair Bolsonaro a Donald Trump, presidente degli Stati Uniti fino al gennaio 2021. Trump ha imposto sanzioni all'Iran nel 2018 per il suo programma nucleare. Con il cambio al governo di Brasilia, Gharibi spera che ministri del governo iraniano possano visitare il Brasile e che i ministri brasiliani visitino l'Iran. Questo potrebbe facilitare accordi che aumentano le relazioni economiche tra i due Paesi. Il diplomatico citato l'agribusiness, i fertilizzanti, l'estrazione mineraria, il petrolio e la petrolchimica come aree di potenziale espansione del commercio e degli investimenti. (Brb)