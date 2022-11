Energia: Bolivia, società statale del litio raddoppia fatturato nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa statale della Bolivia per lo sfruttamento del litio, Yacimientos de Litio Bolivianos (Ylb), ha annunciato un fatturato complessivo di 384 milioni di dollari nel periodo che va da gennaio a novembre di quest'anno. Si tratta, si legge in una nota, di una cifra che rappresenta un incremento di oltre il 100 per cento su anno dato che nel 2021, nello stesso periodo, erano stati fatturati 191,1 milioni di dollari. Secondo quanto riferisce Ylb l'incremento è dovuto a un aumento sia del prezzo del carbonato di litio che della produzione e delle vendite. In totale, prosegue la nota, dall'inizio dell'anno sono state commercializzate 39.370 tonnellate di cloruro di potassio e 550 tonnellate di carbonato di litio. Le vendite di cloruro di potassio sono state realizzate principalmente verso Brasile, Cile e Perù, mentre il carbonato di litio è stato esportato principalmente in Cina ed in Russia. Nel 2023 Ylb prevede di aumentare la produzione di carbonato di litio fino a 2800 tonnellate mentre l'obiettivo sul lungo termine è di arrivare a 15 mila tonnellate annuali. (segue) (Brb)