Etiopia: Usa auspicano rapida ripresa servizi di telecomunicazione e Internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti invitano il governo dell'Etiopia ad accelerare la ripresa dei servizi di telecomunicazione, incluso Internet, nelle aree interessate dal conflitto, come previsto dall'accordo di cessazione delle ostilità del 2 novembre. E’ quanto si legge in una nota del dipartimento di stato diffusa in vista della visita dell’ambasciatore per il cyberspazio e la politica digitale degli Stati Uniti, Nathaniel C. Fick, ad Addis Abeba dal 28 al 30 novembre, per partecipare al 17mo Internet Governance Forum (Igf) e incontrare le controparti africane. Fick, riferisce una nota del dipartimento di stato, parlerà in panel di alto livello su temi relativi a fiducia e sicurezza, nonché la governance dei dati e la protezione della privacy. A margine del programma, Fick e i partecipanti del governo degli Stati Uniti incontreranno una serie di funzionari, organizzazioni della società civile e altre parti interessate per discutere l'importanza della governance di Internet, sostenere il lavoro dell'Idf e impegnarsi su questioni chiave di politica pubblica relative a Internet, compresa l'importanza di proteggere i diritti umani online e la libertà digitale in tutto il mondo. Gli Stati Uniti, prosegue la nota, invitano il governo dell'Etiopia, in qualità di Paese ospitante di questa riunione, ad accelerare la ripresa dei servizi di telecomunicazione, incluso Internet, nelle aree interessate dal conflitto, come previsto dall'accordo di cessazione delle ostilità del 2 novembre. Fick incontrerà anche la missione degli Stati Uniti presso l'Unione Africana (Ua). (Was)