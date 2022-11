Usa-Kazakhstan: colloquio tra Blinken e ministro Esteri Tileuberdi, ribadito sostegno a sovranità Astana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri kazako Mukhtar Tileuberdi. Gli Stati Uniti, riferisce una nota del dipartimento di stato, hanno ribadito il fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale del Kazakhstan. Blinken ha discusso anche delle elezioni del 20 novembre e dell'accoglienza degli osservatori internazionali da parte del Kazakhstan. Il segretario di stato ha inoltre ribadito il sostegno degli Stati Uniti alle riforme politiche ed economiche del presidente Tokayev e ha sottolineato che la loro piena attuazione sarà importante per garantire un Kazakhstan prospero e un'Asia centrale sicura. Blinken ha ringraziato il ministro degli Esteri Tileuberdi per la continua collaborazione, osservando che gli Stati Uniti non vedono l'ora di partecipare al prossimo dialogo di partenariato strategico rafforzato con il Paese asiatico al fine di far avanzare gli obiettivi condivisi. (Was)