Calabria: Emma Staine nuovo assessore Lega a Politiche sociali e trasporti

23 luglio 2021

- E' Emma Staine il nuovo assessore alle Politiche sociali e trasporti della Giunta regionale calabrese per la Lega. Staine, classe 1981, già candidata per la Lega alle Politiche del 2018 ed alle Europee del 2019, è avvocato con un master in europrogettazione e uno in politiche comunitarie e fondi strutturali, ha lavorato per numerosi Comuni calabresi e dal 2021 è membro del Cda di Fincalabra. Per Matteo Salvini "Emma Staine dimostrerà di essere all’altezza della sfida, insieme ai tanti amministratori e militanti calabresi, e ad un gruppo regionale di ottima qualità. Buon lavoro a lei e a tutta la squadra, e grazie a Tilde Minasi che grazie al voto dei cittadini rappresenterà la Calabria in Senato". (Rin)