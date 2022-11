© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie per le condoglianze, Eduard Heger. Siamo al lavoro per sostenere le famiglie delle vittime e per aiutare il nostro popolo in questo triste momento. La solidarietà dei nostri partner europei ci dà più forza". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo alle condoglianze presentatele dal primo ministro slovacco per le vittime della frana ad Ischia. (Rin)