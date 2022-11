Roma: arriva il freddo, Caritas aumenta squadre per senzatetto, "ogni anno sembra peggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma si attiva la macchina della solidarietà contro il freddo, per aiutare le persone che vivono di espedienti per le strade della città eterna. Le temperature miti della prima parte di autunno sono ormai un ricordo e in questo periodo hanno fatto assaggiare i primi morsi del freddo. Le notti, quindi, rischiano di essere fatali per le migliaia di persone che a Roma vivono per strada: 8 mila, secondo l’ultimo censimento risalente, però al 2011. "O forse 10 mila, ma censire i senzatetto a Roma è difficile per via delle dimensioni della città", spiega ad “Agenzia Nova” Roberta Molina responsabile degli ostelli della Caritas di Roma che, a partire dal primo dicembre, potenzierà gli sforzi portando a tre, o a quattro, i gruppi di volontari di sostegno notturno per i senza tetto. (segue) (Rer)