Roma: arriva il freddo, Caritas aumenta squadre per senzatetto, "ogni anno sembra peggio" (2)

- "Sono persone che nella vita fanno tutt’altro ma che la sera si dedicano al volontariato. Vengono dalle parrocchie o, semplicemente, si impegnano per il sociale”, aggiunge Molina. I gruppi si muovono in serata e cercano tra gli anfratti più nascosti della citta, i disperati che si riparano in solitudine. “Sono i più vulnerabili – continua Molina –. I senzatetto che si radunano a nelle stazioni o nei grandi centri, infatti, sono più controllati e si sostengono tra loro. Quelli che si riparano in solitudine escono da qualsiasi possibilità di controllo. Ecco perché chiediamo alla gente di segnalare la presenza di disperati al numero 366 6349003”. Quando i volontari trovano un “solitario” tentano di portarlo via dalla strada dandogli riparo negli ostelli. “Ne gestiamo due oltre a, case famiglie e appartamenti in semi autonomia. Gli ostelli – spiega ancora Molina – sono quelli storici di via Marsala da 175 posti e via Casilina con altri 80. Strutture che gestiamo con la collaborazione del comune di Roma”. (segue) (Rer)