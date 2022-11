Parlamento: riapertura termini presentazione candidature commissione garanzia diritto sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I siti web istituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati "pubblicano oggi l'avviso di 'riapertura dei termini per la presentazione di manifestazioni di interesse per il rinnovo della commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero'". E' quanto si legge in una nota congiunta degli uffici stampa di palazzo madama e Montecitorio. "Ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, della legge 12 giugno 1990, numero 146, i cinque membri della commissione sono designati dai presidenti del Senato e della Camera, e nominati con decreto del presidente della Repubblica - continua la nota -. A tal fine sono riaperti, fino alle ore 24 di giovedì 15 dicembre 2022, i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse per la nomina a componente della predetta commissione, restando comunque valide le manifestazioni di interesse già inviate a seguito dell'avviso pubblico del 25 maggio 2022. I membri della commissione sono scelti tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali. La commissione è nominata per sei anni e i suoi membri non possono essere confermati. Non possono far parte della commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza. Gli interessati devono trasmettere la propria manifestazione di interesse, a pena di irricevibilità entro e non oltre le ore 24 di giovedì 15 dicembre 2022, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi pubblicati nei siti web di Senato e Camera". (Com)