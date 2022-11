Africa: Ue pronta a investire 4,5 miliardi di euro entro il 2024 su sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è pronta a mobilitare più di 4,5 miliardi di euro solo per l'Africa fino al 2024. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von de Leyen, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente della Commissione dell'Unione africana, Mahamat Moussa Faki, tenutasi a Bruxelles. L'impegno dell'Ue, come affermato da von der Leyen , non sarà preso solo nell'ottica di fornire assistenza alimentare immediata, "ma anche per lavorare sul miglioramento e sull'aumento della produzione alimentare locale con tecnologie moderne" e, insieme ai partner africani dell'Ue, "per rendere i sistemi alimentari più resilienti e autosufficienti". L'Africa ha il potenziale, secondo la presidente della Commissione Ue, "per aumentare la produzione alimentare" e incrementare la "lavorazione nel continente, in modo che ci sia un valore aggiunto al prodotto". La Commissione Ue ha deciso inoltre di istituire una task force congiunta per individuare le sfide a breve e lungo termine legate all'accesso e all'economicità dei fertilizzanti. (Beb)