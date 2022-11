Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteBruxelles, il presidente Cirio partecipa alla riunione di Presidenza del Comitato delle RegioniOre 9, Novara, Borsa merci, piazza Martiri, l’assessore Marnati partecipa a “Eventi estremi, ambiente e territorio. Come il Climate Change sta cambiando il ciclo idrico integrato del Nord Ovest”ore 9, Chamonix, Centro Congressi Le Majestic, il vicepresidente Carosso partecipa alla tavola rotonda dedicata alla presentazione delle sfide del territorio Alcotra per il periodo 2021-2027ore 10, Palazzo Lascaris, Torino, Consiglio regionale del Piemonteore 10:30, Cuneo, Camera di Commercio, via Emanuele Filiberto 3, l’assessore Chiorino partecipa alla premiazione delle imprese della provincia di Cuneo che hanno aderito al programma MIP (Mettersi in Proprio)TorinoOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della GiuntaOre 11, Palazzo Civico, sala Colonne: gli Assessori Purchia, Carretta e Chiavarino intervengono alla conferenza stampa di presentazione del programma "NATALE A TORINO, CHE SPETTACOLO!" (segue) (Rpi)