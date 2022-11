Imprese: Lazio svetta nel settore farmaceutico, presentato studio Unindustria - Luiss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio leader in Italia e in Europa nel settore farmaceutico e biomedicale. Un comparto dove la Regione primeggia nelle esportazioni e che può contare su un fatturato da sette miliardi solo nel 2020, pari al 25,2 per cento di tutto il fatturato italiano, secondo solo alla Lombardia. È quanto emerge dallo studio "Il settore farmaceutico e biomedicale nel Lazio: attrattività dell'ecosistema e prospettive di sviluppo" realizzato da Unindustria e Luiss a Roma e presentato alla Luiss Guido Carli di Roma. Secondo l'analisi, quella laziale è la principale regione esportatrice italiana di prodotti farmaceutici dal 2010, con una quota di quasi il 40 per cento del totale nazionale, nonché la seconda regione per numero di addetti in ricerca e sviluppo. Nel 2020, le esportazioni hanno avuto un valore di oltre 12 miliardi di euro, il 35,3 per cento del totale nazionale. (segue) (Rer)