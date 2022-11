Imprese: Lazio svetta nel settore farmaceutico, presentato studio Unindustria - Luiss (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini assoluti, nel 2020 il valore dell'industria farmaceutica laziale ha fatto registrare un fatturato di quasi sette miliardi di euro, pari al 25,2 per cento di tutto il fatturato italiano, posizionandosi al secondo posto per importanza nel settore, dopo la Lombardia. Inoltre, il valore dell'industria farmaceutica più l'indotto, dà occupazione a circa 49 mila addetti e genera un valore aggiunto di oltre 6 miliardi di euro. Sempre nel 2020, sono localizzati 109 stabilimenti produttivi farmaceutici, per un totale di 11.120 addetti, equivalenti al 17,4 per cento del totale dei lavoratori del comparto a livello nazionale. Altro campo in cui il Lazio è primo in Italia è quello dei brevetti. In termini di capacità tecnologica, infatti, la Regione rappresenta il 17 per cento dei brevetti riconducibili all'ambito farmaceutico italiano. (segue) (Rer)