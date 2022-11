Imprese: Lazio svetta nel settore farmaceutico, presentato studio Unindustria - Luiss (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo studio sta dimostrando delle cose molto importanti per la Regione", ha commentato Massimo Scaccabarozzi. "La farmaceutica svetta nel Lazio, insieme al biomedicale, alla pari di altri settori. Ma il Lazio svetta anche in Europa perché, per il valore della produzione, il Lazio è la terza regione europea. Per quanto riguarda le esportazioni, il Lazio è la prima regione per il valore dell'export, che sta aumentando in maniera incredibile. Il 45 per cento dell'export che va in Europa arriva dal Lazio. Quindi - ha sottolineato il presidente della sezione farmaceutica e biomedicale di Unindustria - io credo che questo sia un messaggio molto importante da mandare alle istituzioni regionali. Questo è un settore per cui quando le cose vanno molto bene porta molta economia e molto valore alla Regione. Ma se le cose, per il settore, non dovessero andare bene, la Regione ne soffrirebbe. Crediamo che, in un momento come questo, dove il Covid ha insegnato il valore di questi settori, tutti i Paesi dell'Europa sono alla rincorsa. Germania e Francia si stanno avvicinando a noi, ma abbiamo Paesi come il Belgio e la Spagna, che fino a poco tempo fa non erano nemmeno in graduatoria e che stanno facendo passi da gigante. Noi vorremmo mantenere questa leadership, perché lo dobbiamo ai cittadini, da un punto di vista sociale e di salute, ma anche da un punto di vista economico", ha concluso Scaccabarozzi. (Rer)