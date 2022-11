Colombia: 171 leader sociali uccisi dall'inizio dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 171 i leader sociali uccisi in Colombia dall’inizio dell’anno. Lo rende noto l’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Inepaz), che monitora le uccisioni di attivisti e leader sociali nel Paese. Si tratta di un numero più elevato rispetto ai 168 leader sociali uccisi registrati dall’Inepaz alla fine di dicembre 2021. Secondo il Consiglio norvegese per i rifugiati (Nrc) oltre 100 mila persone in Colombia sono costrette a rimanere confinate a causa degli scontri tra gruppi armati. “Immagina di essere costretto a restare a casa tua da uomini armati, giorno dopo giorno. Il confinamento in Colombia significa che non puoi lavorare, visitare la tua famiglia o mandare i tuoi figli a scuola", ha affermato Juan Gabriel Wells, direttore nazionale ad interim per Nrc in Colombia. "Chiediamo al governo colombiano e agli attori armati non statali di concordare una pace duratura a beneficio delle popolazioni vulnerabili colpite da queste disumane restrizioni di movimento”. (segue) (Mec)