Colombia: 171 leader sociali uccisi dall'inizio dell'anno (2)

- Il 24 novembre 2022 ricorre il sesto anniversario della firma dell'accordo di pace tra il governo colombiano e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Tuttavia, denuncia l’Ong, la violenza armata persiste e il paese continua a essere immerso in sei conflitti armati in corso che colpiscono milioni di persone. I gruppi armati utilizzano la reclusione forzata come strategia per esercitare il controllo su comunità e territori isolati, che sono spesso utilizzati per attività illecite. Secondo stime delle Nazioni Unite solo nel 2022, più di 2,6 milioni di persone hanno subito restrizioni al movimento, con le comunità indigene e afrocolombiane tra le più colpite. (Mec)