Nato: Tajani parteciperà a riunione ministeriale di Bucarest il 29 e 30 novembre

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani sarà il 29 e il 30 novembre 2022 a Bucarest per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri dell’Alleanza atlantica. La riunione di Bucarest costituisce il primo incontro dei ministri degli Esteri della Nato dopo il Vertice di Madrid (28-30 giugno), che ha adottato il nuovo Concetto strategico dell’Alleanza. Come riferisce una nota, la ministeriale affronterà vari temi tra i quali: il conflitto in corso in Ucraina e le sue implicazioni per la Nato, incluso il sostegno pratico, anche di lungo periodo, al Paese; la sfida sistemica posta dalla Cina e le sue ripercussioni sotto il profilo della resilienza dell’Alleanza; la sicurezza energetica e la protezione delle infrastrutture critiche; il rafforzamento della collaborazione con Bosnia-Erzegovina, Georgia e Moldova, i cui ministri degli Esteri parteciperanno alla riunione per uno scambio informativo sulle sfide alla sicurezza derivanti dall’aggressione russa all’Ucraina. Vi sarà anche un’opportunità d’incontro con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, e l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell per una riflessione più ampia sulle prospettive di sostegno politico ed economico della comunità euro-atlantica a Kiev. Su iniziativa della presidenza tedesca, è anche prevista una ministeriale Esteri G7+ sul sostegno alle infrastrutture energetiche ucraine. A margine dei lavori, Tajani avrà alcuni incontri bilaterali. (Res)