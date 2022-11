Perù-Cile: Castillo incontra domani Boric a Santiago, focus su agenda bilaterale e regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Pedro Castillo, arriva oggi in Cile per una visita ufficiale di un giorno, nel quadro della riunione di gabinetto binazionale Cile-Perù, istanza di dialogo inaugurata nel 2017. Al centro dell'agenda di Castillo, il cui arrivo è atteso all'aeroporto di Santiago nella notte di oggi (ora locale), c'è l'incontro con il suo omologo, Gabriel Boric, in programma per domani. Si prevede che tra i punti che verranno discussi dai due, oltre alle questioni eminentemente bilaterali, ci saranno anche i temi dell'integrazione regionale. (segue) (Brb)