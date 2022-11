Perù-Cile: Castillo incontra domani Boric a Santiago, focus su agenda bilaterale e regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di Castillo in Cile si svolge nel quadro di un contesto politico nazionale estremamente convulso. La visita del presidente in Cile era stata approvata dal parlamento il 17 novembre con 77 voti a favore e 35 contrari. Nella stessa seduta il parlamento si era espresso tuttavia contro l'autorizzazione a Castillo per viaggiare in Messico al vertice dell'Alleanza del Pacifico, un gesto duramente contestato dallo stesso presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador. Solo la scorsa settimana il presidente ha dovuto nominare Betssy Chavez come nuovo primo ministro in sostituzione di Aníbal Torres, dimessosi dopo aver perso la fiducia del parlamento andino. Chavez è il quinto premier dell'inizio dell'amministrazione Castillo, a luglio 2021. (Brb)