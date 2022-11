Sicurezza: Floridia (M5s), da noi emendamento soppressivo norma anti rave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla norma anti rave il Movimento cinque stelle al Senato "ha presentato un emendamento soppressivo. È un intervento sbagliato e pericoloso quello fatto dal governo, perché per come è scritto può colpire diritti e libertà fondamentali. Non serve alcuna nuova legge per punire i responsabili dei rave party illegali, ci sono già le norme necessarie nel Codice penale. Cancelliamo questa norma liberticida, sono ben altre le priorità del nostro Paese". Lo afferma in una nota la capogruppo del M5s a palazzo Madama, Barbara Floridia. (Com)