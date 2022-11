Ue: von der Leyen, Africa potrebbe diventare grande esportatore di energia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Africa potrebbe diventare un grande esportatore di energie rinnovabili nel mondo. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von de Leyen, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente della Commissione dell'Unione africana, Mahamat Moussa Faki, tenutasi a Bruxelles. "Il ricatto energetico della Russia ha aperto gli occhi all'Unione europea. Non solo stiamo diversificando la nostra domanda di energia, rivolgendoci a fornitori affidabili, ma stiamo accelerando in modo massiccio la transizione verso l'energia pulita", ha detto. "Credo che questo sia un momento decisivo in cui possiamo unire le forze", ha aggiunto. Von der Leyen ha spiegato, nel corso della conferenza, che "l'Africa ha risorse abbondanti per l'energia green", e che il passaggio all'energia pulita, potrebbe fornire agli africani l'accesso a prezzi accessibili e alla produzione autonoma. "Per questo servono investimenti e potete contare sul nostro sostegno per realizzarli", ha dichiarato von der Leyen. "Stiamo già mobilitando ingenti finanziamenti per progetti energetici, dal solare all'idroelettrico, alle interconnessioni. Ma oltre a ciò, credo che questa transizione energetica possa portare nuove opportunità economiche all'Africa, perché il mondo ha bisogno di energia rinnovabile e l'Africa potrebbe diventare un importante esportatore di energia rinnovabile nel mondo", ha concluso. (Beb)