Ucraina: Fratoianni (Avs), da governo furbetti proroga invio armi in decreto con sanità Calabria

- "Il governo dei furbetti. C'è un decreto legge dove dentro ci sono le misure straordinarie per la sanità della Calabria, una proroga per alcune commissioni Aifa, e misure per personale alla Nato. E che fanno? Ci mettono dentro la proroga per altri 12 mesi per le armi all'Ucraina. Uno schiaffo in piena regola al Parlamento". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. (Rin)